2019-01-20T12:45:31+03:00
Общество

В Смоленске ищут 17-летнего парня из Беларуси

Молодой человек пропал 15 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ищут 17-летнего парня из Беларуси. ФОТО: ПСО «Сальвар».В Смоленске ищут 17-летнего парня из Беларуси. ФОТО: ПСО «Сальвар».
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17-летнего Александра Чак ищут в Смоленской области, сообщают добровольцы ПСО «Сальвар». Молодой человек пропал на этой неделе – 15 января: родные сообщают, что юноша уехал в неизвестном направлении, но может находиться на территории России. Не исключено, что он в Смоленске.

Александр Чак родом из города Гродно Республики Беларусь.

Поисковики сообщают, что в день исчезновения юноша среднего телосложения, высокого роста – 182 см, темно-русый с карими глазами мог быть одет в черные куртку, ботинки, шарф, темно-серые брюки и такого же цвета шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении молодого человека, сообщите по телефонам: 63-63-33, 112.

В Смоленске ищут 17-летнего парня из Беларуси. ФОТО: ПСО «Сальвар».

В Смоленске ищут 17-летнего парня из Беларуси. ФОТО: ПСО «Сальвар».

Ранее поисковики искали двух маленьких мальчиков, которые ушли кататься на тюбингах и долгое время не выходили на связь.

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