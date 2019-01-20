2019-01-20T13:01:13+03:00
Общество

13 тысяч смолян искупались на Крещение

За безопасностью верующих следили более 600 полицейских и 200 спасателей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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13 тысяч смолян искупались на Крещение. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.13 тысяч смолян искупались на Крещение. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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13 300 человек искупались в купелях и прорубях в ночь с 18 на 19 января, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За их безопасностью следили более 600 полицейских и 200 спасателей. В ведомстве уточняют, что в крещенскую ночь никаких происшествий не произошло.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что для жителей региона было подготовлено 48 мест для купания. В областном центре обряд совершали на Ключевом и Реадовском озерах, а также в купели церкви Спаса Нерукотворного Образа на улице Окопная.

Православные верят, что купание в крещенскую ночь избавляет их от грехов и придает силу и здоровье.

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