СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-20T13:01:13+03:00

13 тысяч смолян искупались на Крещение. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

За безопасностью верующих следили более 600 полицейских и 200 спасателей

Изменить размер текста: A A

13 300 человек искупались в купелях и прорубях в ночь с 18 на 19 января, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За их безопасностью следили более 600 полицейских и 200 спасателей. В ведомстве уточняют, что в крещенскую ночь никаких происшествий не произошло.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что для жителей региона было подготовлено 48 мест для купания. В областном центре обряд совершали на Ключевом и Реадовском озерах, а также в купели церкви Спаса Нерукотворного Образа на улице Окопная.

Православные верят, что купание в крещенскую ночь избавляет их от грехов и придает силу и здоровье.