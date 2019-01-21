На видео сняли преследование контрабандистов в Смоленской области
Преследование контрабандистов сняли на видео в Смоленской области. «Комсомольская правда» - Смоленск» ранее сообщала о задержании этого водителя: машину с яблоками остановили для досмотра сотрудники СОБРа, но водитель вместо того, чтобы сознаться, что с документами на груз не все в порядке, решил уехать.
Гонки были экстремальными, говорит начальник СОБРа таможни Владимир Савенок, автомобиль с трудом удалось догнать, потому что водитель летел на большой скорости и не давал себя обогнать.
Транспорт удалось остановить в Щеченках, сообщает Рен ТВ Смоленск. Фуру передали полицейским для проведения всех необходимых мероприятия, а затем направили в Россельхознадзор.
Это не первый случай, когда водители фур пытаются скрыться от таможенников, отмечают в ведомстве. Но исполнить задуманное нарушителям не удается.
На видео сняли преследование контрабандистов в Смоленской области.! другой источник