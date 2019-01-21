На видео сняли преследование контрабандистов в Смоленской области

СЕГОДНЯ 06:45 2019-01-21T06:45:45+03:00

Водитель фуры, перевозящий яблоки, пытался уйти от таможенников из-за того, что на груз не было всех необходимых документов

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Преследование контрабандистов сняли на видео в Смоленской области. «Комсомольская правда» - Смоленск» ранее сообщала о задержании этого водителя: машину с яблоками остановили для досмотра сотрудники СОБРа, но водитель вместо того, чтобы сознаться, что с документами на груз не все в порядке, решил уехать.

Гонки были экстремальными, говорит начальник СОБРа таможни Владимир Савенок, автомобиль с трудом удалось догнать, потому что водитель летел на большой скорости и не давал себя обогнать.

Транспорт удалось остановить в Щеченках, сообщает Рен ТВ Смоленск. Фуру передали полицейским для проведения всех необходимых мероприятия, а затем направили в Россельхознадзор.

Это не первый случай, когда водители фур пытаются скрыться от таможенников, отмечают в ведомстве. Но исполнить задуманное нарушителям не удается.