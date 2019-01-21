СЕГОДНЯ 08:30 2019-01-21T08:30:25+03:00

Женщина заявила в соцсетях, что мужчина не только обсчитал ее, но и закрыл перед ней дверь и уехал

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Смолянка пожаловалась на водителя маршрута №3, который на минувших выходных обсчитал ее, закрыл перед лицом дверь и уехал. Женщина опешила от поведения перевозчика и не запомнила номер автомобиля.

– Обманул на 50 рублей, – написала пассажирка в паблике Черный список | Смоленск. – И это на Крещение.

Между тем, подписчики паблика удивлены ситуацией: один обвиняют женщину в растерянности, другие – стали на сторону водителя.

– Мне на тройке часто приходится ездить, живу в той стороне и проблем не бывает. По сравнению с водителями других маршрутов намного аккуратнее водят. Ну, ошибся человек, обычно они сразу не уезжают, ждут очередь, можно было и подойти. Наверняка, больше возмутила мелочь, конечно обидно, что не додали сдачу. Но маршрутчиков можно понять, целый день по этим дорогам круги мотать, – написала смолянка.