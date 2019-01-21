СЕГОДНЯ 08:56 2019-01-21T08:56:55+03:00

Всего в регионе более 79 тысяч человек имеют ограниченные возможности здоровья

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Смолянам с инвалидностью предлагают более трех тысяч рабочих мест: в Центрах занятости зарегистрировано более тысячи смоленских предприятий, которые ищут себе сотрудников, сообщает пресс-служба обладминистрации. Всего же в регионе более 79 тысяч человек имеют ограниченные возможности здоровья.

В 2018 году за работой обратились почти 1,2 тысячи человек с инвалидностью и более 300 нашли себе занятие. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года показатель увеличился на 45%, отмечают сотрудники администрации.

Кроме того, с 1 января 2019 года в России стала доступна такая мера поддержки как индивидуальная помощь при трудоустройстве. Подать заявление на услугу можно через портал Госуслуг или МФЦ. Подробнее о практике можно узнать по телефонам: 8 (4812) 38-61-05, 8 (4812) 32-67-32.