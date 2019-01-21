2019-01-21T09:06:50+03:00
Происшествия

Из-за ДТП перед мостом в Смоленске образовалась пробка

Автомобилисты сообщают об огромном заторе на Колхозной площади
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: drive2_smolenskФОТО: drive2_smolensk
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Автомобили встали в пробке утром 21 января на Колхозной площади из-за ДТП напротив Заднепровского рынка, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. Перед Беляевским мостом столкнулись две легковушки.

- Автомобили приходится объезжать с двух сторон, - пишут водители.

ДТП произошло в девятом часу утра 21 января. Движение на мосту по-прежнему затруднено. Водители советуют выбирать пути объезда.

Также в настоящее время есть сложности в движении машин на Киселевке. Автомобилисты сообщают об аварии на кольце.

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