В Смоленске нашли хозяина беременной собаки

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-21T09:24:21+03:00

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Хозяин беременной собаки нашелся, сообщают подписчики паблика Черный список | Смоленск ВКонтакте. Лабрадор уже дома и чувствует себя хорошо.

Пес сбежал от хозяев на минувшей неделе. Нашли животное неравнодушные смоляне на улице Кутузова. Пса «в интересном положении» пожалели и привели домой. Через некоторое время в соцсетях откликнулась владелец собаки и поблагодарила людей за помощь.

ФОТО: ВКонтакте.

Кроме того, в настоящее время в Смоленске идут поиски молодого человека, который ушел из дома 15 января и до сих пор не вернулся. 17-летний юноша родом из города Гродно Республики Беларусь.