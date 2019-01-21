СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-21T09:35:16+03:00

В Смоленском районе произошел крупный пожар с пострадавшим. ФОТО: pixabay.com

Со стихией поселке Богородицкое боролись 24 человека, прибывшие на четырех автоцистернах

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Крупный пожар произошел в Богородицком Смоленского района в ночь на 21 января, сообщает пресс-службу ГУ МЧС России по Смоленской области. В поселке загорелось деревянное бесхозное строение 6х6 м.

С пожаром боролись 24 человека, прибывшие на четырех автоцистернах. Также спасателям понадобилась автолестница.

Здание отстоять не удалось – оно выгорело полностью.

– Имеется пострадавший, которому оказана медицинская помощь, с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. Причина и ущерб уточняются, – сообщили в ведомстве.