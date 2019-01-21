В Смоленске отключат воду на четырех улицах

СЕГОДНЯ 09:49 2019-01-21T09:49:33+03:00

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Горячей воды не будет у жителей домов №8, 8а, 21 по улице Жукова, №38 по улице Ленина, №5, 7, 7а по Октябрьской революции, №3/4 и 3/4а по переулку Смирнова 21 января, сообщает пресс-служба городского администрации. В зону отключения также попала 14-я школа.

Ограничения в подаче воды связаны с предстоящей химпромывкой оборудования трех центральных тепловых пунктов МУП «Смоленсктеплосеть».

Сколько времени смолянам придется терпеть неудобства, не сообщается.