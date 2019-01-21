2019-01-21T09:58:01+03:00
Происшествия

В Смоленской области сгорела «Нива»

Автомобиль выгорел до основания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области сгорела «Нива». ФОТО: pixabay.comВ Смоленской области сгорела «Нива». ФОТО: pixabay.com
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«Нива» сгорела в селе Тесово Новодугинского района, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в полдень 20 января.

На сигнал о происшествии прибыли огнеборцы из 35-й части. Охваченный огнем транспорт спасти не удалось – он выгорел до основания. Сегодня специалисты считают, что огонь спровоцировало замывание электропроводки. Эту причину возгорания в ведомстве называют основной.

В настоящее время устанавливается сумма нанесенного вреда.

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