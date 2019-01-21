2019-01-21T10:32:39+03:00
Общество

В трех школах Смоленска объявили карантин

На незапланированные каникулы ушли некоторые классы гимназии имени Пржевальского, 11-й и 25-й школы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Карантин объявили в некоторых классах смоленских школ, сообщили «Комсомольской правды» – Смоленск» в пресс-службе городской администрации.

На незапланированные каникулы ушли 18 классов из гимназии имени Пржевальского, а также 11-й и 25-й школ.

Ранее власти региона сообщали, что в областном центре замечено превышение заболеваемости ОРВИ. Больше других болеют дети до 2-х лет и 7-14-ти.

Между тем, в региональном Роспотребнадзоре просят смолян чаще мыть руки, не трогать лицо и проветривать помещения.

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