На железной дороге в Смоленске могут появиться невозвратные билеты

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-21T12:29:00+03:00

Уже сегодня пассажиры ряда направлений могут сэкономить на поездке

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Невозвратные билеты могут появиться на железной дороге в Смоленске, сообщает пресс-служба МЖД. В настоящее время они доступны для пассажиров поездов дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Совершить поездку по невозвратному билету, приобретенному по выгодной цене, можно будет с 19 апреля.

В компании отмечают, что вводить в продажу невозвратные билеты будут по этапам. Первоначально они будут доступны для пассажиров поездов № 740/739 Москва – Воронеж (двухэтажный поезд с местами для сидения) и № 26/25 Москва – Ижевск (двухэтажный поезд с купейными вагонами).

В дальнейшем возможность приобретать билеты по невозвратному тарифу в дерегулированном сегменте получат пассажиры и на других внутрироссийских направлениях. На поездки в плацкартных и общих вагонах (регулируемый сегмент), а также на поезда в/из Калининграда невозвратный тариф не распространяется.

Приобрести невозвратные билеты можно будет во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Стоимость невозвратных билетов будет ниже стоимости возвратных на 5-20%. Размер скидки будет зависеть от типа вагона и периода совершения поездки.

В целом, невозвратные билеты составят до 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или иной поезд.

Напомним, невозвратный тариф – это тариф, не предусматривающий получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа (билета). Исключение составляет ряд случаев, связанных с несчастными случаями и техническими проблемами на железной дороге (полный перечень – на сайте ОАО «РЖД»). В этих случаях, чтобы вернуть деньги, надо обратиться в железнодорожную кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств, не позднее пяти суток с момента отправления поезда со станции пассажира.