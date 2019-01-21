2019-01-21T12:22:44+03:00
Звезды

В Смоленске открылась выставка современной живописи

Жители региона могут увидеть работы Константина Павлова до 18 февраля в Доме художника
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.В Смоленске открылась выставка современной живописи Константина Павлова. ФОТО: Егор СМИРНОВ.
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Выставка современной живописи открылась в Доме художника, сообщает «Комсомольская правда» - Смоленск». Зрителю представлены работы художника Константина Павлова.

Каждая из девяти полотен серии Masсograd – это призрак до-мирового порядка, человекоподобная маска.

– Взглянуть страху в глаза и направиться к спектру, расширяющему с каждым шагом горизонт возможностей, – это и есть абсолютная цель серии, – отмечает автор полотен.

Выставка продлится до 18 февраля.

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