В Смоленске открылась выставка современной живописи

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-21T12:22:44+03:00

Жители региона могут увидеть работы Константина Павлова до 18 февраля в Доме художника

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Выставка современной живописи открылась в Доме художника, сообщает «Комсомольская правда» - Смоленск». Зрителю представлены работы художника Константина Павлова.

Каждая из девяти полотен серии Masсograd – это призрак до-мирового порядка, человекоподобная маска.

– Взглянуть страху в глаза и направиться к спектру, расширяющему с каждым шагом горизонт возможностей, – это и есть абсолютная цель серии, – отмечает автор полотен.

Выставка продлится до 18 февраля.

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