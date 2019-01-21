СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-21T13:00:44+03:00

В Смоленском районе «Альмера» врезалась в фуру. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

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Серьезное ДТП произошло на трассе М1 в Смоленской районе: днем 20 января легковушка врезалась в фуру, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.

Направляясь в сторону Минска, водитель «Ниссан Альмера» пошла на обгон, но не рассчитала скорость и не учла погодные условия. В результате 27-летняя девушка не удержала руль и врезалась в фуру «Рено Магнум».

- Водитель «Ниссана» ранена, - сообщили полицейские.

Ранее в областном центре произошло еще одно ДТП. Перед Беляевским мостом столкнулись две машины. В результате на Колхозной площади и Большой Советской образовалась огромная пробка.