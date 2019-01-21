2019-01-21T14:55:01+03:00
Общество

Смертность на смоленских дорогах хотят снизить до нуля

Главный гаишник региона обратил внимание полицейских на профилактику ДТП и контроль за пассажирскими перевозками
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смертность на смоленских дорогах хотят снизить до нуля. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Смертность на смоленских дорогах хотят снизить до нуля. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смертность на смоленских дорогах хотят снизить до нуля, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в УГИБДД УМВД России по Смоленской области. На состоявшемся накануне совещании главный гаишник региона обратил внимание полицейских на необходимость «более плотного взаимодействия с органами местного самоуправления в части реализации ГИБДД надзорных полномочий, контролю за пассажирскими перевозками, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».

Напомним, в 2018 году на государственном уровне провозглашена идеология стремления к нулевой смертности на дорогах. Таких результатов нужно достичь к 2030 году. Цель определена в Стратегии безопасности дорожного движения и в майском указе президента России.

Между тем, сегодня в регионе наблюдается снижение числа погибших в ДТП. С 2012 года смертей стало меньше на 20 процентов.

Ранее «КП» сообщала, что 11 процентов ДТП происходит по вине дорожных условий.

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