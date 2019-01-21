СЕГОДНЯ 16:40 2019-01-21T16:40:02+03:00

Воспитанники Краснинской школы, загадавшие посещение зоопарка и цирка, посетили их на минувших выходных

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Губернатор Смоленской области исполнил новогодние желания детей, которые те загадали накануне Нового года. Впоследствии записки с их мечтами повесили в Кремле.

В пресс-службе администрации рассказали, что три записки глава региона снял с елки накануне заседания Госссовета. Две принадлежали воспитанникам Краснинской средней школы-интернета для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Александру Абрамову и Анастасии Лазаревой. Дети мечтали о посещении Московского зоопарка и Большого московского государственного цирка.

На минувших выходных их мечты сбылись.

В ближайшее время глава региона исполнит и третье желание, уточняют в пресс-службе областной администрации.