Губернатор Смоленской области исполнил новогодние желания детей
Губернатор Смоленской области исполнил новогодние желания детей, которые те загадали накануне Нового года. Впоследствии записки с их мечтами повесили в Кремле.
В пресс-службе администрации рассказали, что три записки глава региона снял с елки накануне заседания Госссовета. Две принадлежали воспитанникам Краснинской средней школы-интернета для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Александру Абрамову и Анастасии Лазаревой. Дети мечтали о посещении Московского зоопарка и Большого московского государственного цирка.
На минувших выходных их мечты сбылись.
В ближайшее время глава региона исполнит и третье желание, уточняют в пресс-службе областной администрации.