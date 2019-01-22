В Смоленске решается судьба красноборской школы

СЕГОДНЯ 06:30 2019-01-22T06:30:41+03:00

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Судьба красноборской школы решается в Смоленске: учреждение хотят закрыть, сообщает ГТРК «Смоленск». А детей с плохим здоровьем и учителей хотят перевести в Кардымовскую школу-интернат.

Объявление о реорганизации появилось несколько дней назад. Работники школы говорят, что, несмотря на внешний вид в домиках тепло и уютно. Дети подтверждают.

Напомним, в красноборской школы обучаются дети с легочными заболеваниями и те, кто нуждается в реабилитации. Сюда можно попасть по путевке – учатся дети из Смоленска и области от нескольких месяцев до года.

В школе работает 60 человек персонала. Их новость о переводе учеников сильно огорчила, потому что мало кто собирается уезжать из привычных здешних мест, куда они уже «вросли корнями».

И.о. начальника областного департамента по образованию и науке Дмитрий Борисов сообщил, что вопрос перевода будет рассмотрен еще раз и обратил внимание, что в Кардымово детям будет лучше и безопаснее, ведь красноборская школа давным-давно нуждается в ремонте, на которого нет денег.