Смоленский медуниверситет отметит юбилей

СЕГОДНЯ 06:53 2019-01-22T06:53:04+03:00

Старейшему вузу региона, в котором сегодня учатся российские и иностранные студенты, через год исполнится 100 лет

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Смоленский медуниверситет через год отметит 100-летний юбилей. Учреждение вовсю готовится к этой дате и приводят в порядок все помещения вуза. В частности, в том блоке, где в феврале 2016 был пожар, полностью реконструированы пять этажей. Сегодня там уже проживают 645 студентов из Индии, сообщает пресс-служба администрации региона.

Справиться с проблемами в корпусе помогли средства - 50 млн рублей - стратегического партнера вуза доктора Алока Аерона, возглавляющего фирму «Cosmos Educational Consultants», которая занимается набором индийских абитуриентов для поступления в СГМУ.

Сегодня в вузе получают знания более 5,7 тыс. студентов из Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Калининградской и других областей Российской Федерации, 1,5 тыс. иностранцев. В учреждении работает шесть факультетов (лечебный, педиатрический, стоматологический, фармацевтический, психолого-социальный и высшего сестринского образования), а также факультет иностранных учащихся, факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Преподавательский состав состоит из 100 докторов наук и почти 500 кандидатов наук.

На встрече с главой региона ректор университета Роман Козлов отметил, что ремонтом обновление вуза не закончится. Благодаря включению СГМУ в федеральную инвестпрограмму в ближайшие три года вузу выделят более 600 миллионов. Часть средств пойдет на строительство 14-этажного общежития для российских студентов, рассчитанного на 705 мест.