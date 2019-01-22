2019-01-22T08:22:59+03:00
Общество

В Смоленской области задержали фуру с нелегальной говядиной

Две тонны мяса сомнительного качества планировали продать на территории региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фуру с нелегальной говядиной задержали в Смоленской области, сообщает погрануправление ФСБ России по Смоленской области. Автомобиль «Ивеко» остановили в Шумячском районе. Проверка показала, что мясо провозилось с нарушением санитарных норм, сопроводительных и ветеринарных сертификатов у водителя не было. Водитель 1974 года не пытался скрыться от пограничников, а вместе с грузом передан сотрудникам ветеринарного надзора.

Со слов водителя, две тонны мяса сомнительного качества планировали продать на территории региона.

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