В Смоленской области задержали фуру с нелегальной говядиной
Две тонны мяса сомнительного качества планировали продать на территории региона
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Фуру с нелегальной говядиной задержали в Смоленской области, сообщает погрануправление ФСБ России по Смоленской области. Автомобиль «Ивеко» остановили в Шумячском районе. Проверка показала, что мясо провозилось с нарушением санитарных норм, сопроводительных и ветеринарных сертификатов у водителя не было. Водитель 1974 года не пытался скрыться от пограничников, а вместе с грузом передан сотрудникам ветеринарного надзора.
Со слов водителя, две тонны мяса сомнительного качества планировали продать на территории региона.