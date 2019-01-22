2019-01-22T09:29:14+03:00
Происшествия

Жители Киселевки замерзают в холодных квартирах

Жильцы дома №10 по проспекту Строителей призывают властей решить проблему с отоплением
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители Киселевки замерзают в холодных квартирах. ФОТО: pixabay.comЖители Киселевки замерзают в холодных квартирах. ФОТО: pixabay.com
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Жители Киселевки замерзают в холодных квартирах. Жильцы дома №10 по проспекту Строителей целый день 21 января провели без отопления. Ситуацию усугубили пришедшие в регион крепкие морозы.

Требуем наказать аварийную службу ОАО «Жилищник» и диспетчера администрации. Целый день по проспекту Строителей, 10 не было отопления из-за ремонтных работ в подвале дома. По завершению работ все ремонтники благополучно отправились на отдых вместе с руководством ЖЭУ-2, оставив весь дом без отопления, - цитирует письмо смолян паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте.

Весь вечер 21 января жильцы обрывали телефон управляющий компании и аварийной службы, но их словам, что в доме холодные батареи никто не поверил.

- Убеждают нас, что в квартирах у нас тепло, - пишет подписчик паблика.

Смоляне намерены написать коллективное обращение в приемную президента по ЦФО.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

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