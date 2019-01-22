Жители Киселевки замерзают в холодных квартирах
Жители Киселевки замерзают в холодных квартирах. Жильцы дома №10 по проспекту Строителей целый день 21 января провели без отопления. Ситуацию усугубили пришедшие в регион крепкие морозы.
Требуем наказать аварийную службу ОАО «Жилищник» и диспетчера администрации. Целый день по проспекту Строителей, 10 не было отопления из-за ремонтных работ в подвале дома. По завершению работ все ремонтники благополучно отправились на отдых вместе с руководством ЖЭУ-2, оставив весь дом без отопления, - цитирует письмо смолян паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте.
Весь вечер 21 января жильцы обрывали телефон управляющий компании и аварийной службы, но их словам, что в доме холодные батареи никто не поверил.
- Убеждают нас, что в квартирах у нас тепло, - пишет подписчик паблика.
Смоляне намерены написать коллективное обращение в приемную президента по ЦФО.
ФОТО: ВКонтакте.