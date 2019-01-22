Смолянин попал в реанимацию после похода в гипермаркет
У мужчины множественные переломы ребер и грудины
Смолянин попал в реанимацию после похода в гипермаркет. ФОТО: pixabay.com
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Смолянин попал в реанимацию после похода в гипермаркет: врачи областной больницы диагностировали у пострадавшего множественные переломы ребер и грудины, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
На больничную койку жителя областного центра отправил его знакомый. Мужчины поругались в одном из гипермаркетов города, после чего обидчик стал бить приятеля деревянной палкой.
Врачи продолжают бороться за жизнь 36-летнего мужчины. А его 44-летний приятель дает показания в качестве главного фигуранта дела. За «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до восьми лет тюрьмы.