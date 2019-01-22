Заболевших гриппом и ОРВИ в Смоленске стало больше на 15%

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-22T10:29:54+03:00

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Заболевших гриппом и ОРВИ в Смоленске за неделю стало больше на 15%, сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство отмечает, что в областном центре с 14 по 20 января заболеваемость зафиксирована ниже порога на 14,5%. Незначительное превышение наблюдается среди младших и средних школьников 7-14 лет.

В области в сравнении с предыдущей неделей число заболевших увеличилось на 23,8%. Но до пороговых значений там еще далеко.

Между тем, в ряде школ уже объявлен карантин. На незапланированные каникулы ушли некоторые классы из гимназии Пржевальского, а также ученики 11-й и 25-й школы.