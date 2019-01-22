2019-01-22T12:35:47+03:00
Происшествия

В Смоленске разыскивают водителя разбитого на Румянцева «Опеля»

Автомобиль, припаркованный утром 22 января у детского сада «Садко», ударил «Фольцваген» и скрылся с места ДТП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске разыскивают водителя разбитого на Румянцева «Опеля». ФОТО: pixabay.comВ Смоленске разыскивают водителя разбитого на Румянцева «Опеля». ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Водителя разбитого на Румянцева «Опеля» разыскивают в Смоленске, сообщает «Черный список | Смоленск» в ВКонтакте.

- Сегодня утром возле д/с Садко на Румянцева, д.7б, на авто «Фольксваген Гольф» (за рулём была автоледи), совершая маневр парковки, ударила автомобиль «Опель». Вышла хозяйка «Фольксваген», посмотрела, что натворила, завела свой транспорт, отъехала дальше, взяла ребенка и ушла.

Если нужна будет владельцу «Опель» подробная информация, как все произошло, отпишитесь в комментариях, я с вами свяжусь, - написал очевидец в паблике.

Автомобилисты прокомментировали дорожный инцидент: один обвиняют очевидца в стукачестве, другие, напротив, всецело поддерживают и напоминают, что оставление места ДТП грозит лишением прав.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24