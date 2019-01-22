СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-22T12:35:47+03:00

В Смоленске разыскивают водителя разбитого на Румянцева «Опеля». ФОТО: pixabay.com

Автомобиль, припаркованный утром 22 января у детского сада «Садко», ударил «Фольцваген» и скрылся с места ДТП

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Водителя разбитого на Румянцева «Опеля» разыскивают в Смоленске, сообщает «Черный список | Смоленск» в ВКонтакте.

- Сегодня утром возле д/с Садко на Румянцева, д.7б, на авто «Фольксваген Гольф» (за рулём была автоледи), совершая маневр парковки, ударила автомобиль «Опель». Вышла хозяйка «Фольксваген», посмотрела, что натворила, завела свой транспорт, отъехала дальше, взяла ребенка и ушла.

Если нужна будет владельцу «Опель» подробная информация, как все произошло, отпишитесь в комментариях, я с вами свяжусь, - написал очевидец в паблике.

Автомобилисты прокомментировали дорожный инцидент: один обвиняют очевидца в стукачестве, другие, напротив, всецело поддерживают и напоминают, что оставление места ДТП грозит лишением прав.