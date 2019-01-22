Гендиректор строительной фирмы похитил почти 250 млн рублей смоленских дольщиков
Предприниматель осужден на 2,9 месяцев колонии общего режима
Гендиректор строительной фирмы похитил почти 250 млн рублей дольщиков. ФОТО: pixabay.com
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Гендиректор строительной фирмы похитил почти 250 млн рублей дольщиков, за что был осужден на 2,9 месяцев колонии общего режима, передает решение суда пресс-служба областного УМВД.
Дело рассматривал Гагаринский районный суд. Согласно материалам, предприниматель занимался строительством жилых многоквартирных домов, заключая договора долевого участия. Строя два дома, он заключил несколько сделок с дольщиками, но в дальнейшем не предоставил им ключи от квартир. Более того, здания были построены не до конца, а деньги потрачены. 113 смолян потеряли около 238 млн рублей.
Приговор вступил в законную силу.