В Рославле водитель сбил женщину и уехал

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-22T13:55:20+03:00

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Неизвестный водитель во дворе жилых домов сбил женщину и скрылся с места аварии, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло днем 21 января на улице Республиканская в Рославле.

Со слов полицейских, пострадавшая не смогла запомнить автомобиль и приметы нарушителя. В результате ДТП пешеход получила травмы и находится на лечении в местной больнице. А правоохранители проводят опрос свидетелей и выясняют детали случившегося.