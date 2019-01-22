В Рославле водитель сбил женщину и уехал
Пострадавшей понадобилась помощь медиков
В Рославле водитель сбил женщину и уехал. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Неизвестный водитель во дворе жилых домов сбил женщину и скрылся с места аварии, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло днем 21 января на улице Республиканская в Рославле.
Со слов полицейских, пострадавшая не смогла запомнить автомобиль и приметы нарушителя. В результате ДТП пешеход получила травмы и находится на лечении в местной больнице. А правоохранители проводят опрос свидетелей и выясняют детали случившегося.