Смолянин «выкупил» водительские права за 450 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-01-22T15:11:02+03:00

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Смолянин «выкупил» водительские права за 450 тыс. рублей: за невыплату алиментов судебные приставы наложили ограничение на пользование автомобилем, сообщает УФССП по Смоленской области.

Мужчине неоднократно говорили погасить долг перед своим несовершеннолетним ребенком, но ни беседы, ни даже удержание зарплаты не вразумили смолянина. И тогда судебные приставы решили забрать у него водительское удостоверение.

По словам сотрудников ведомства, такая мера воздействия быстро подействовала на должника, ведь он работал водителям и часто ездил в командировки. Поняв, что конфликт грозит потерей работы, мужчина выплатил все 450 тыс. долга и снова сел за руль.