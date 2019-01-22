СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-22T15:21:43+03:00

В Смоленске задержали трех нелегалов из Грузии. ФОТО: ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

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Трех нелегалов из Грузии задержали на трассе М1, сообщили сотрудники погрануправления. Гости попались сотрудникам управления, когда те решили проверить документы у водителя "Тайоты Камри", ехавшей по "Минке". Двое мужчин имели грузинские паспорта, а ехавшая с ними женщина – российский. Он и вызвал подозрения у проверяющих.

Выяснилось, что нелегалы давно находились на территории России и уже ехали обратно на родину в обход пункта пропуска на машине своего знакомого белоруса.

Все трое были задержаны, оштрафованы и отправлены в приемник-распределитель. В настоящее время гости из Грузии ожидают депортации из страны.