СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-22T16:42:40+03:00

В Смоленской области продолжается акция «Новый год без долгов». ФОТО: ФНС России по Смоленской области.

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области продолжается акция «Новый год без долгов»: до конца января силами инспекций области реализуются мероприятия, задача которых - оказать информационно-разъяснительную помощь тем, кто по каким-либо причинам пропустил срок уплаты указанных налогов, сообщает ФНС России по Смоленской области.

Оплатить налоги можно, воспользовавшись сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Упрощает процесс и механизм перечисления единого налогового платежа, позволяющий гражданину еще до получения налогового уведомления добровольно направить в бюджетную систему Российской Федерации средства с помощью одного расчетного документа. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства и, в первую очередь, идет на погашение существующей у физического лица задолженности по налогам. Если таковой не имеется, то при наступлении срока уплаты имущественных налогов инспекция сама проведет зачет платежа.

- Такой порядок предварительной уплаты налогов позволяет минимизировать время, затрачиваемое на исполнение налоговых обязательств, уменьшает количество невыясненных платежей, что позволяет гражданину соблюдать налоговую дисциплину, не нарушая сроков, и служит гарантом своевременного пополнения бюджетов, - говорит руководитель УФНС России по Смоленской области Татьяна Рыбалко.

Подробнее ознакомиться с механизмом единого налогового платежа можно на сайте ФНС России («Информационные видеоматериалы ФНС России»/ «Единый налоговый платеж»).