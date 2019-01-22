2019-01-22T20:59:18+03:00
Происшествия

В Смоленске следком проверяет информацию об унижении школьницы

Ранее в СМИ появилась запись, что группа учеников била по лицу сверстницу и снимала происходящее на видео
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Следственный комитет России.ФОТО: Следственный комитет России.
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Следственный комитет проверяет информацию об унижении школьницы из Десногорска, заявила официальный представитель ведомства Наталья Зуева.

Ранее в СМИ появилась заметка, что группа подростков избила несовершеннолетнюю девочку и сняла все произошедшее на видео. На кадрах ровесники дают девочке пощечину за какие-то слова, ранее сказанные в адрес другой школьницы. Унижение продолжается до тех пор, пока девочке не разбивают губу.

- Следственными органами начато проведение доследственной проверки. Следователи выясняют обстоятельства конфликта и роль каждого участника. Также устанавливаются причины, из-за которых все произошло, - сообщила Наталья Зуева.

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