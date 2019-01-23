СЕГОДНЯ 06:32 2019-01-23T06:32:51+03:00

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Нетрезвый смолянин украл еду и кассу из магазина, рассказали в пресс-лужбе регионального УМВД. Инцидент произошел в Рославле.

Во внерабочее время неизвестный проник в торговый павильон и вынес из него продукты и кассовый терминал. С таким заявлением в полицию обратился хозяин торговой точки. В дальнейшем выяснится, что воришку подведет собственная халатность: сыщики выйдут на след и пробьют отпечатки пальцев по базе данных.

- Опрос свидетелей также подтвердил, что накануне преступления 30-летний мужчина был замечен у магазина. Подозреваемого задержали. Тот не стал скрывать, что совершил преступление, а все похищенное находится у него дома. Украденное он намеревался продать, - рассказали детали уголовного дела в УМВД.