2019-01-23T06:45:33+03:00
Общество

В Смоленской области полицейские проверяют автобусы

Профилактическое мероприятие проходит в Починковском, Монастырщинском и Хиславичском районах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Сотрудники ГИБДД проверяют перевозчиков. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Сотрудники ГИБДД проверяют перевозчиков. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Профилактическое мероприятие «Автобус» проходит в Смоленской области: сотрудники ДПС проверяют транспорт в Починковском, Монастырщинском и Хиславичском районах, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.

Основной акцент делается на выявление, предупреждение и пресечение нарушений ПДД совершаемых водителями, также проверяется техническое состояние транспорта.

Ранее главный автоинспектор региона заявил об активизации работы для достижения нулевой смертности на дорогах. Иван Онищенко заявил, что больше внимание должно уделяться профилактической работе и контролю над перевозчиками.

Профмероприятие «Автобус» продлится до 27 января.

Ранее «КП» сообщала, что 11 процентов ДТП происходит по вине дорожных условий.

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