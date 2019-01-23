СЕГОДНЯ 07:01 2019-01-23T07:01:19+03:00

Сложности, о которых заявляли накануне ряд СМИ, не сказались на работе организации, говорят в администрации

Изменить размер текста: A A

Смоленский «Жилищник» продолжает работать в штатном режиме, заявляют городские власти, отреагировав на многочисленные публикации СМИ об аресте имущества и счетов крупной коммунальной компании региона.

Сотрудники пресс-службы отмечают, что коммунальщики продолжают делать в подведомственных им домам ремонт, убирают дворовые территории, чистят снег и сбивают сосульки. Кроме того, планы по работе на 2019 год также остаются в силе.

– Продолжится работа по установке в подъездах домов светильников, реагирующих на движение, - говорят в администрации. – Также организация продолжит убирать аварийные деревья, устанавливать вентиляционные оголовки на крышах и ремонтировать межпанельные швы, утепляя квартиры смолян.