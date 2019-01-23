В Смоленске полицейские взяли на контроль перекрестки

СЕГОДНЯ 07:14 2019-01-23T07:14:51+03:00

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Профилактическое мероприятие «Перекресток» проходит в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.

Полицейские отмечают, что акция вызвана большим количеством аварий. За 2018 год в Смоленске зарегистрировано 362 ДТП, 19 человек погибли и 469 ранены.

До 28 января сотрудники ДТП будет уделять повышенное внимание на то, как водители проезжают перекрестки, пропускают ли пешеходов, как ведут себя, если образовалась пробка, уступают ли дорогу друг другу, если возникла помеха справа.

Также в настоящее время проходит профилактическая операция «Автобус».

Ранее полицейские заявляли об активной работе над достижением в регионе нулевой смертности на дорогах. Кроме того, «КП» отмечала, что 11 процентов ДТП происходит по вине дорожных условий.