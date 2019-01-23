2019-01-23T09:15:43+03:00
Происшествия

«Ниссан» горел утром в Смоленске

ЧП произошло в шестом часу утра 23 января на переулке Зои Космодемьянской
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
«Ниссан» горел утром в Смоленске. ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.«Ниссан» горел утром в Смоленске. ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

«Ниссан Жук» горел в шестом часу утра 23 января на переулке Зои Космодемьянской в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сигнал о ЧП поступил в 05.14. На вызов выехали четыре огнеборца в составе автоцистерны из пятой пожарной части.

Стихию удалось побороть, пострадавших в происшествии нет, сообщили в МЧС.

Ранее в Смоленской области горела «Нива». Сегодня специалисты считают, что огонь спровоцировало замывание электропроводки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске полицейские взяли на контроль перекрестки
Смоленский «Жилищник» продолжает работать в штатном режиме
В Смоленской области полицейские проверяют автобусы
Нетрезвый смолянин украл еду и кассу из магазина
В Смоленске следком проверяет информацию об унижении школьницы
В Смоленской области продолжается акция «Новый год без долгов»
В Смоленске задержали трех нелегалов из Грузии
Смолянин «выкупил» водительские права за 450 тысяч рублей
В Рославле водитель сбил женщину и уехал
Гендиректор строительной фирмы похитил почти 250 млн рублей смоленских дольщиков
В Смоленске разыскивают водителя разбитого на Румянцева «Опеля»
Заболевших гриппом и ОРВИ в Смоленске стало больше на 15%
Смолянин попал в реанимацию после похода в гипермаркет
Жители Киселевки замерзают в холодных квартирах
В Смоленске отремонтируют 16 дорог