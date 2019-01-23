«Ниссан» горел утром в Смоленске
ЧП произошло в шестом часу утра 23 января на переулке Зои Космодемьянской
«Ниссан» горел утром в Смоленске. ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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«Ниссан Жук» горел в шестом часу утра 23 января на переулке Зои Космодемьянской в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сигнал о ЧП поступил в 05.14. На вызов выехали четыре огнеборца в составе автоцистерны из пятой пожарной части.
Стихию удалось побороть, пострадавших в происшествии нет, сообщили в МЧС.
Ранее в Смоленской области горела «Нива». Сегодня специалисты считают, что огонь спровоцировало замывание электропроводки.