СЕГОДНЯ 09:15 2019-01-23T09:15:43+03:00

«Ниссан» горел утром в Смоленске. ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло в шестом часу утра 23 января на переулке Зои Космодемьянской

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«Ниссан Жук» горел в шестом часу утра 23 января на переулке Зои Космодемьянской в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сигнал о ЧП поступил в 05.14. На вызов выехали четыре огнеборца в составе автоцистерны из пятой пожарной части.

Стихию удалось побороть, пострадавших в происшествии нет, сообщили в МЧС.

Ранее в Смоленской области горела «Нива». Сегодня специалисты считают, что огонь спровоцировало замывание электропроводки.