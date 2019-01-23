Средний размер взятки вырос в три раза в Смоленской области
В «конверт» кладут 172 тыс. рублей
Начальник областного УМВД Василий Салютин. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Средний размер взятки вырос в Смоленской области, заявил в ходе пресс-конференции начальник областного УМВД Василий Салютин. Сумма в «конверте» выросла по сравнению с 2018-м годом в три раза и составила 172 тыс. рублей.
Между тем, главным полицейский региона отметил, что в регионе снизилось количество преступлений, в т.ч. тяжких и особо тяжких, разбойных нападений и мошенничеств.
В два раза чаще стали изымать наркотики, общий объем которых составил 80 кг.