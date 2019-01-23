Железнодорожники обеспокоены ростом количества ЧП на путях в Смоленской области

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-23T10:43:09+03:00

По сравнению с 2017-м годом несчастных случаев в зоне движения поездов стало больше на четыре

Изменить размер текста: A A

В 2018 году в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий. По сравнению с 2017 годом количество несчастных случаев в зоне движения поездов выросло на 4 (с 18 до 22), сообщает пресс-служба МЖД.

Основная причина, которая приводит к формированию печальной статистики, – нарушение пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге. К самым распространенным относятся: хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги по настилу перед приближающимся поездом и попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

Для повышения безопасности железнодорожники проводят комплексную работу: развивают инфраструктуру, организуют информационно-разъяснительные мероприятия. В ушедшем году в Смоленском регионе МЖД отремонтировано 9 пешеходных настилов и обновлено 19 знаков безопасности для пешеходов.

Кроме того, в тесном взаимодействии органами государственной власти и правоохранительными структурами железнодорожники проводят регулярную информационно-разъяснительную работу. В течение года во время специальных акций, направленных на предотвращение и снижение несчастных случаев с людьми, смоленские железнодорожники напомнили правила безопасности более 3000 взрослых и детей.

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.