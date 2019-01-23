Смоленское УФАС не увидело роста цен на заправках

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-23T10:48:19+03:00

ГСМ стоит от 41,55 до 47,06 руб./л.

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Смоленской УФАС проверило заправки «Роснефти» и «Лукойла». С 15 по 22 января стоимость топлива не изменилась, сообщили представители ведомства.

По данным на 22 января 2019, стоимость бензина АИ-92 на заправках колеблется от 41,55 до 42,66 руб./л.; АИ-95 – 44,80-46,22 руб./л.; дизельного топлива – 46,75-47,06 руб./л.

В ноябре 2018 года топливо на АЗС Смоленска стоило от 40,90 до 46,27 руб./л.