2019-01-23T10:48:19+03:00
Общество

Смоленское УФАС не увидело роста цен на заправках

ГСМ стоит от 41,55 до 47,06 руб./л.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Смоленской УФАС проверило заправки «Роснефти» и «Лукойла». С 15 по 22 января стоимость топлива не изменилась, сообщили представители ведомства.

По данным на 22 января 2019, стоимость бензина АИ-92 на заправках колеблется от 41,55 до 42,66 руб./л.; АИ-95 – 44,80-46,22 руб./л.; дизельного топлива – 46,75-47,06 руб./л.

В ноябре 2018 года топливо на АЗС Смоленска стоило от 40,90 до 46,27 руб./л.

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