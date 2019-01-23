2019-01-23T12:50:00+03:00
Общество

Житель Смоленска выиграл в лотерею миллион

Вадим Атрошенко пошел в магазин за фруктами, а вернулся с большим денежным призом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Житель Смоленска выиграл в лотерею миллион. ФОТО: пресс-служба «Столото».Житель Смоленска выиграл в лотерею миллион. ФОТО: пресс-служба «Столото».
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Смолянин Вадим Атрошенко выиграл в «Русское лото» один миллион рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Мужчина вышел в магазин за фруктами и заодно решил заскочить в киоск с лотереями. И уже вечером узнал, что стал счастливым обладателем крупной суммы.

По словам счастливчика, на выигранные деньги он сделает в квартире ремонт и съездит на отдых.

Известно, что победитель работает в банке, а выходные проводит на даче.

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