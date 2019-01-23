Смолянина осудили на 16 лет за убийство женщины

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-23T13:46:13+03:00

Изменить размер текста: A A

16 лет получил 25-летний мужчина за убийство женщины в Смоленске, сообщила официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Трагедия произошла во время застолья весной 2017 года на улице Седова. Мужчина выпивал с двумя знакомыми и родственницей. Во время застоя между ним и одной из гостей возникла ссора. Мужчина схватил нож и нанес ей смертельный удар. После решил расправиться со свидетелями: ранил вторую женщину, третьей повезло, потому что оказалась родственницей смолянина.

Долго скрываться от полицейских у мужчины не получилось, и его взяли под стражу. Во время расследования дела, выяснился еще один факт из жизни задержанного. За месяц до убийства мужчина избил свою бывшую гражданскую супругу на глазах у их маленького ребенка.

Отбывать наказание смолянин будет в колонии строгого режима.