Пенсионер погиб на пожаре в жилом доме Рославля
Огонь мог возникнуть из-за неосторожности во время курения
ФОТО: pixabay.com
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Сильный пожар в жилом доме на переулке Красина в Рославле унес жизнь 69-летнего пенсионера, сообщили «КП» в пресс-службе регионального МЧС.
ЧП произошло в обеденное время, 22 января. На сигнал о пожаре выехали два пожарных расчета, но на месте выяснилось, что нужна еще одна автоцистерна.
Огнеборцы долго сражались со стихией и, в конце концов, пламя удалось сбить, но дом сильно выгорел: уничтожена кровля и внутренние помещения.
При разборе завалов спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, огонь в доме мог возникнуть из-за того, что пенсионер проявил неосторожность при курении.