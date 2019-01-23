Пенсионер погиб на пожаре в жилом доме Рославля

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-23T14:10:27+03:00

Огонь мог возникнуть из-за неосторожности во время курения

Изменить размер текста: A A

Сильный пожар в жилом доме на переулке Красина в Рославле унес жизнь 69-летнего пенсионера, сообщили «КП» в пресс-службе регионального МЧС.

ЧП произошло в обеденное время, 22 января. На сигнал о пожаре выехали два пожарных расчета, но на месте выяснилось, что нужна еще одна автоцистерна.

Огнеборцы долго сражались со стихией и, в конце концов, пламя удалось сбить, но дом сильно выгорел: уничтожена кровля и внутренние помещения.

При разборе завалов спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, огонь в доме мог возникнуть из-за того, что пенсионер проявил неосторожность при курении.