2019-01-23T14:33:22+03:00
Происшествия

Сотрудники Смоленской таможни вдвое чаще стали сообщать о преступлениях

За 12 месяцев 2018 года в учреждении зарегистрировано 147 рапортов об обнаружении признаков преступлений, в 2017-м их было 61
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Смоленская таможня.ФОТО: Смоленская таможня.
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Сотрудники Смоленской таможни вдвое чаще стали сообщать о преступлениях: за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 147 рапортов об обнаружении признаков преступлений, в 2017-м их было 61. Из них по 9 материалам уголовные дела возбуждены таможней (в 2017 году – 6), сообщает пресс-служба учреждения.

В то же время, 135 материалов направлено по территориальной подследственности.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей по уголовным делам составила более 79 млн. рублей.

- Возбужденные таможней уголовные дела связаны с уклонением от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, контрабандой стратегически важных ресурсов, наркотических средств и сильнодействующих веществ, - рассказали в пресс-службе учреждения.

В качестве одного из примеров сотрудники привели задержание в сентябре прошлого года более 10 кг сильнодействующих веществ. Они обнаружены в специально оборудованном тайнике микроавтобуса. За последние десять лет изъятая партия сильнодействующих веществ является одной из самых крупных в истории таможни.

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