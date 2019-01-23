Сотрудники Смоленской таможни вдвое чаще стали сообщать о преступлениях
Сотрудники Смоленской таможни вдвое чаще стали сообщать о преступлениях: за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 147 рапортов об обнаружении признаков преступлений, в 2017-м их было 61. Из них по 9 материалам уголовные дела возбуждены таможней (в 2017 году – 6), сообщает пресс-служба учреждения.
В то же время, 135 материалов направлено по территориальной подследственности.
Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей по уголовным делам составила более 79 млн. рублей.
- Возбужденные таможней уголовные дела связаны с уклонением от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, контрабандой стратегически важных ресурсов, наркотических средств и сильнодействующих веществ, - рассказали в пресс-службе учреждения.
В качестве одного из примеров сотрудники привели задержание в сентябре прошлого года более 10 кг сильнодействующих веществ. Они обнаружены в специально оборудованном тайнике микроавтобуса. За последние десять лет изъятая партия сильнодействующих веществ является одной из самых крупных в истории таможни.