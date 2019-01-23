2019-01-23T15:53:05+03:00
Общество

Полмиллиона могут получить смоляне за помощь в раскрытии преступлений

Начальник областного УМВД Василий Салютин призывает помогать следствию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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500 тыс. рублей могут получить смоляне за помощь в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщил начальник областного УМВД Василий Салютин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Генерал-майор полиции отметил, что жители региона проявляют немалую активность и нередко помогают следствию, что, безусловно, радует. И принимают участие в задержании преступников.

Так, в 2018 году за проявленную гражданскую позицию были премированы 23 человека на сумму 280 тысяч рублей.

Между тем, смоленскими полицейскими в минувшем году раскрыто более 6 тысяч преступлений, в том числе, около двух тысяч краж, а также грабежей, разбоев, фактов причинения тяжкого вреда здоровью и преступлений экономической направленности. Общая раскрываемость преступлений выросла, составив почти 60%, что выше показателей по России.

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