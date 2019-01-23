Смоленские налоговики рассказали об изменениях по вопросам льгот

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-23T16:52:48+03:00

Работники службы напоминают о применении налогового вычета при расчете имущественных налогов физических лиц за налоговый период 2018 года

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УФНС России по Смоленской области напоминает о применении налогового вычета при расчете имущественных налогов физических лиц за налоговый период 2018 года.

Федеральным законом № 436-ФЗ внесены изменения в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, касающиеся введения налогового вычета, уменьшающего земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка. Это означает, что при наличии в собственности плательщика участка, площадь которого составляет не более 6 соток, налог не взимается. Им облагается только часть участка, превышающая указанный показатель.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для пенсионеров, физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.

Независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка, вычет применяется для одного земельного участка по выбору «льготника». При непредставлении в налоговый орган налогоплательщиком, имеющим право на применение вычета, уведомления о выбранном земельном участке, вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Лица, впервые приобретшие статус льготной категории в 2018 году (например, стали пенсионерами, ветеранами боевых действий и т.п.), для применения вычета при расчете земельного налога могут обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию.