2019-01-24T06:32:21+03:00
Общество

Новая услуга для такси заработала в Смоленской области

Перевозчики могут оформить разрешение на работу на портале Госуслуг
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новая услуга для такси заработала в Смоленской области с 1 января: теперь перевозчики могут оформить разрешение на работу на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба обладминистрации. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте. Сервис находится в разделе «Лицензирование и разрешительная деятельность».

Власти региона подчеркивают, что на портале перевозчики могут получить и ряд других услуг: оформить дубликат или переоформить разрешение. Также новые возможности позволяют узнать, имеет ли право водитель вообще заниматься перевозками – для этого достаточно вбить в раздел «Предоставление информации о действующем разрешении» номер автомобиля.

По данным на 24 января, жители региона могут получить через портал около 30 видов различных услуг.

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