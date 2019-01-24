2019-01-24T08:21:34+03:00
Общество

22 автобуса от Мосгортранса прибыли в Смоленск

Транспорт проходит технический осмотр, стороны оформляют документы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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22 автобуса от Мосгортранса прибыли в Смоленск. ФОТО: пресс-служба городской администрации.22 автобуса от Мосгортранса прибыли в Смоленск. ФОТО: пресс-служба городской администрации.
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22 автобуса от Мосгортранса прибыли в Смоленск и находятся в «Автоколонне 1308», сообщили городские власти.

Сотрудники МУПа отмечают, что погодные условие при перегоне автобусов не всегда были благоприятными, но слаженная работа коллектива позволила перевезти их в целости и сохранности.

В настоящее время ряд единиц прошел осмотр и обкатку, другим предстоит пройти ТО, зарегистрироваться в ГИБДД и получить страховку. После этого транспорт выйдет на городские маршруты.

Сотрудники предприятия пока не сообщают, в каком направлении будут ездить старые-новые автобусы, известно лишь, что они будут удобны как для пожилых смолян, так и для людей с ограниченными возможностями здоровья. А наличие импортных узлов говорит о качестве техники.

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