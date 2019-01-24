СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-24T09:14:09+03:00

Пять гаражей снесут на Лавочкина в Смоленске. ФОТО:pixabay.com.

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Пять металлических гаражей намерены снести в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Все боксы находятся в районе дома №72 на улице Лавочкина.

Владельцев гаражей предупреждают о возможных последствиях и просят самостоятельно убрать конструкции. Власти дали им время до 3 февраля.

- Если владельцы не уложатся в срок, объекты будут демонтированы, - предупредили в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда» - Смоленск» сообщала, что смоленских автомобилистов обвинили в самовольном захвате земли. Горожане жалуются на водителей, которые огораживают территории у себя во дворах под парковочные места.