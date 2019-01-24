Пять гаражей снесут на Лавочкина в Смоленске
Сотрудники городской администрации выяснили, что боксы установлены незаконно
Пять гаражей снесут на Лавочкина в Смоленске. ФОТО:pixabay.com.
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Пять металлических гаражей намерены снести в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Все боксы находятся в районе дома №72 на улице Лавочкина.
Владельцев гаражей предупреждают о возможных последствиях и просят самостоятельно убрать конструкции. Власти дали им время до 3 февраля.
- Если владельцы не уложатся в срок, объекты будут демонтированы, - предупредили в пресс-службе.
Ранее «Комсомольская правда» - Смоленск» сообщала, что смоленских автомобилистов обвинили в самовольном захвате земли. Горожане жалуются на водителей, которые огораживают территории у себя во дворах под парковочные места.