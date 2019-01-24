2019-01-24T09:29:09+03:00
Происшествия

«Ниссан» и «КИА» разбились на Беляева в Смоленске

Автомобили получили серьезные повреждения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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«Ниссан» и «КИА» разбились на Беляева в Смоленске. ФОТО: ВКонтакте.«Ниссан» и «КИА» разбились на Беляева в Смоленске. ФОТО: ВКонтакте.
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Серьезное ДТП произошло утром 24 января напротив Сбербанка: лоб в лоб столкнулись «Ниссан» и «КИА», сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.

Автомобили получили серьезные повреждения. О пострадавших подписчики группы не сообщают.

- Из-за аварии на перекрестке может образоваться пробка, - пишут водители.

Несколькими часами ранее водители отмечали заторы на Гагарина («ПАЗик» стал на аварийку у здания полиции), на Витебском шоссе и Николаева (напротив Краснинского рынка).

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