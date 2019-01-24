СЕГОДНЯ 09:43 2019-01-24T09:43:28+03:00

Четыре школы ушли на карантин в Смоленске. ФОТО: pixabay.com

В одном образовательном учреждении на незапланированные каникулы отправлены все школьники

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В четырех школах Смоленска объявлен карантин, сообщил «Комсомольской правде» – Смоленск» официальный представитель городской администрации Алексей Макаров, опираясь на официальные данные от 23 января.

Источник отметил, что в гимназии имени Пржевальского на незапланированные каникулы отправлены все школьники. В 11-й и 25-й школах – два класса, а в 27-й – один.

Всего ограничительные мероприятия охватили 32 класса, в которых получают знания 709 детей.

Однако сегодня, 24 января, последний день каникул для 280 учеников разных школ, еще для 64-х карантин закончится в пятницу, 25 января.

Ранее власти региона отметили, что в области есть все необходимое для борьбы с ОРВИ и гриппом. Для тяжелобольных пациентов также хватит мест в медицинских учреждениях области.