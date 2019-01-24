СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-24T09:58:05+03:00

Смолянка погибла, упав с велосипеда в Шумячах. ФОТО: pixabay.com.

Трагедия произошла вечером 23 января на одной из улиц поселка

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56-летняя женщина погибла, упав с велосипеда в поселке Шумячи Смоленской области, сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло вечером 23 января на улице Мелиоративная в районе дома №1.

- Смолянка ехала на велосипеде и не справилась с правлением. Падение для женщины оказалось смертельным. Приехавшие медики констатировали смерть жительницы поселка, - прокомментировали представители полицейского ведомства.

Ранее в областном центре произошло серьезное лобовое столкновение машин: утром 24 января дорогу на улице Беляева неподелили «Ниссан» и «КИА».