МЖД улучшила экологические показатели и открыла новые очистные сооружения

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-24T10:56:04+03:00

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В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» «Обеспечение экологической безопасности» в 2018 году на Московской железной дороге было реализовано несколько экологических проектов: реконструированы и запущены очистные сооружения, проведены эко-акции и благоустройство прилегающих к железной дороге территорий, поделилась пресс-служба компании.

Состоялся запуск реконструированных очистных сооружений ремонтного локомотивного депо Курск-Сортировочный, которые заработали на полную мощность. Новая система повысила качество очистки поступающих сточных вод.

Кроме того, в 2018 году проводились работы по реконструкции очистных сооружений на железнодорожной станции Смоленск-Сортировочный. Это важный объект как с экологической, так и социальной точки зрения, потому что сточные воды на очистку поступают и из жилых кварталов Смоленска. В этом году запланировано завершить строительно-монтажные и провести пуско-наладочные работы.

В 2018 году ежемесячная эко-акция «Ноль негативного воздействия», получившая название «Зеленая пятница», позволила сократить потребление электроэнергии более чем на 200 тыс. кВт и сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 6,4 тонны. Кроме того, в рамках акции произведено озеленение и уборка прилегающих территорий, вывезено более 270 тонн отходов.

Железнодорожники приняли участие в экологических проектах «Зеленая Весна», «Лес Победы» и «Наш лес. Посади дерево» и провели собственные акции, высадив более 45 тыс. деревьев и кустарников.